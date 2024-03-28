За подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 29.01.2024 № БС-4-11/831@.
Вот перечень тех, чьи подарки в виде недвижимости не облагаются НДФЛ:
супруги;
родители;
дети;
дедушки;
бабушки;
внуки;
братья и сестры.
Добавим, что признание гражданина членом семьи возможно судом в порядке особого производства. Например, мы рассказывали, что близким родственником суд может признать прабабушку.
Двоюродный брат не входит в приведенный выше перечень, поэтому подарок от него в виде квартиры облагается НДФЛ, если нет решения суда о признании его близким родственником.
Начать дискуссию