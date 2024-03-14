НДФЛ

👵 Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд

Бабушка и внук – это близкие родственники, прабабушка и правнук – нет. Поэтому если прабабушка подарит вам квартиру, придется платить НДФЛ. Но можно и не платить.
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ФНС в письме от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@ сообщает, что прабабушку и правнука можно считать членами семьи или близкими родственниками, если есть решение суда об этом.

Таким образом, доказывать то, что прабабушка – ваш родной человек (с позиции Семейного Кодекса) придется в суде. Иначе надо будет платить НДФЛ за подаренной ею квартиру.

Ранее ФНС в письме от 24.07.2019 № 03-04-05/55239 сообщала, что в таком случае будет НДФЛ и если внук еще мал, то отчитываться и платить налог за него должны родители.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Вот перечень лиц, за подарки (в виде недвижимости) от которых точно не придется платить НДФЛ:

  • супруги;

  • родители, в том числе, усыновители;

  • дети, в том числе, усыновленные;

  • дедушки;

  • бабушки;

  • внуки;

  • полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.

Если человек не из этого списка подарит вам квартиру, будет НДФЛ. Если этот же человек подарит вам деньги, НДФЛ не будет.

Ранее ФНС также поясняла, что признать гражданина членом семьи дарителя может суд в порядке особого производства.

Таким образом, если суд признает прабабушку и внука членами семьи, то доход в виде квартиры не будет облагаться НДФЛ.

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НДФЛ

👵 Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд

Бабушка и внук – это близкие родственники, прабабушка и правнук – нет. Поэтому если прабабушка подарит вам квартиру, придется платить НДФЛ. Но можно и не платить.

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