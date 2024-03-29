Мошенники выдают себя за сотрудников ФНС и требуют прислать налоговые декларации

Сотрудники ФНС не рассылают электронные сообщения о задолженности и не требуют оплатить ее онлайн. Такие схемы применяют только мошенники. Декларации физлица и компании должны подавать самостоятельно.

Центробанк предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками ФНС и требуют декларации. Предприниматели и физлица рискуют попасть под их влияние.

Злоумышленники через документы собирают данные банковских карт для хищения денег. Кроме того, полученные персональные данные они могут использовать в новых сценариях обмана.

Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников Налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке, — сообщили в Центробанке.

Регулятор предупреждает, что налоговики не присылают электронные сообщения о задолженности и не просят оплатить ее онлайн. Специалисты советуют не реагировать на подобные сообщения, не переходить по ссылкам в сообщениях и не делиться личной и тем более финансовой информацией.

Декларационная кампания проходит с 1 января по 2 мая 2024 года. Она подразумевает, что налогоплательщики должны самостоятельно подать в ФНС сведения о доходах за прошлый год. Узнать о неуплаченных налогах можно в личном кабинете на сайте налоговой.