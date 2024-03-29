В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Не облагаются налогом доходы по счетам эскроу и по вкладам в рублях со ставкой не более 1% в течение всего года.

Декларировать доходы по вкладам не надо, так как налоговики сами рассчитают сумму налога по итогам года на основании сведений, полученных от банков до 1 февраля 2024 года.

Эти сведения уже отражены в личном кабинете.

Не вся сумма дохода будет облагаться налогом. Необлагаемый доход за 2023 год: 1 млн рублей х 15% = 150 000 рублей.

Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам за 2023 год, которая превышает 150 000 рублей.

Сумма налога будет указана в налоговом уведомлении, которое поступит налогоплательщикам во втором полугодии 2024 года, сообщают налоговики.

Уплатить налог надо не позднее 1 декабря 2024 года.

Как считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы рассказывали тут.

Что изменится в порядке расчета НДФЛ с такого дохода, смотрите тут.