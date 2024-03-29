9 тысяч клиентов банка «Киви» получили страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов

Около 20 000 вкладчиков банка «Киви» должны получить свои средства после отзыва лицензии у кредитной организации. АСВ выплатила уже 85% страховой ответственности.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатила вкладчикам банка «Киви» 85% страховой ответственности.

АСВ вернуло деньги около 9000 физическим и юридическим лиц. Всего страховое возмещение должны получить порядка 20 000 клиентов. Об этом сказано в телеграм-канале корпорации.

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви» из-за того, что организация в течение последних 12 месяцев 5 раз нарушала федеральные законы о банковской деятельности. ЦБ дважды вводил ограничения на проведение отдельных операций.

С 26 марта 2024 года владельцы Qiwi-кошельков старше 18 лет могут подать заявление о включении в реестр требований кредиторов банка «Киви» через личный кабинет платежного сервиса QIWI.

Недавно мы писали, что вкладчикам банка «Киви» уже вернули 3,26 млрд рублей.