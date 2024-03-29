Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С апреля 2024 года субсидии на компенсацию части логистических затрат будут распределять по новой схеме.

Минпромторг установит таргетированный подход и сократит число экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии.

Ведомство ведет работу по переходу к более гибкому и таргетированному подходу в части оказания поддержки. Планируется исключение части кодов ТН ВЭД ЕАЭС из периметра господдержки: оно затронет только высокомаржинальные группы товаров, — сказали «Интерфаксу» в министерстве.

Поддержку продолжат получать экспортно-ориентированные отрасли. Например, бизнес из сфер машиностроения, фармацевтики, лесопромышленные предприятия.

В 2024 году объем финансирования транспортных субсидий составит 17,76 млрд рублей. В прошлом году выделили 25,5 млрд.