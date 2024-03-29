Центробанк смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам

Участники внешней торговли могут не сдавать в банки документы по сделкам с иностранными партнерами, если объем операций не превышает 1 млн рублей.

С 1 апреля 2024 года компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, не будут представлять в банки документы о работе с иностранными партнерами. Объем таких сделок не должен превышать 1 млн рублей. Раньше этот порог был 600 тысяч.

Отменяется также обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Такой информацией Федеральная таможенная служба будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде, — сказано на сайте Центробанка.

Компании могут рассчитываться по внешнеторговым контрактам, которые поставлены на учет, через любой уполномоченный банк, а не только в том, где они стоят на учете.

Для эффективного мониторинга и учета валютных операций Центробанк расширил состав информации в ведомости банковского контроля.