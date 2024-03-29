НДФЛ

Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При получении недвижимости по договору дарения надо заплатить НДФЛ. Потом при продаже этой недвижимости тоже заплатить НДФЛ.

При этом для целей НДФЛ доход от продажи этой недвижимости можно уменьшить на расходы в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при получении такого имущества.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 31.01.2024 № БС-4-11/985@.

Эти расходы должны быть документально подтверждены.

То есть, стоимость квартиры, с которой был уплачен налог при дарении, пойдет в расходы при продаже этой квартиры.

НДФЛ с дарения будет, если подарок получен не от близкого родственника или члена семьи.

Например, если квартиру подарил двоюродный брат, придется платить НДФЛ, сообщает ФНС в письме от 29.01.2024 № БС-4-11/831@. Подробнее об этом здесь.

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НДФЛ

Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При получении недвижимости по договору дарения надо заплатить НДФЛ. Потом при продаже этой недвижимости тоже заплатить НДФЛ.

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