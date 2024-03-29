Как считать НДФЛ с продажи подаренной недвижимости

При этом для целей НДФЛ доход от продажи этой недвижимости можно уменьшить на расходы в виде сумм, с которых был исчислен и уплачен налог при получении такого имущества.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 31.01.2024 № БС-4-11/985@.
Эти расходы должны быть документально подтверждены.
То есть, стоимость квартиры, с которой был уплачен налог при дарении, пойдет в расходы при продаже этой квартиры.
НДФЛ с дарения будет, если подарок получен не от близкого родственника или члена семьи.
Например, если квартиру подарил двоюродный брат, придется платить НДФЛ, сообщает ФНС в письме от 29.01.2024 № БС-4-11/831@. Подробнее об этом здесь.
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