Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Если документы не приложить, ФНС сама будет их запрашивать по межведомственному взаимодействию. В этом случае срок рассмотрения заявления могут продлить еще на 30 дней.
В ответ человек получит уведомление о перерасчете, налоговое уведомление с новой суммой налога.
Уплатить налог по этому новому налоговому уведомления надо в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.
Бланки заявлений на перерасчет утвердит ФНС.
Такие поправки по перерасчету имущественных налогов заложены в законопроект, который внесен в Госдуму.
О других новациях с имущественными налогами по этому законопроекту читайте тут.
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