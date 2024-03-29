Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Если документы не приложить, ФНС сама будет их запрашивать по межведомственному взаимодействию. В этом случае срок рассмотрения заявления могут продлить еще на 30 дней.

В ответ человек получит уведомление о перерасчете, налоговое уведомление с новой суммой налога.

Уплатить налог по этому новому налоговому уведомления надо в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с таким перерасчетом.

Бланки заявлений на перерасчет утвердит ФНС.

Такие поправки по перерасчету имущественных налогов заложены в законопроект, который внесен в Госдуму.

О других новациях с имущественными налогами по этому законопроекту читайте тут.