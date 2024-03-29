ИП на УСН «доходы» не нужно заявление на зачет взносов 1%

Срок уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2023 год – 01.07.2024. Но можно не тянуть до последнего, а оплатить уже сейчас.

Именно так сделала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» и призадумалась – что теперь делать с этой суммой. Не надо ли ее зарезервировать по заявлению о зачете?

Одни участники обсуждения считают, что лучше поместить деньги в резерв, чтобы они не были в переплате несколько месяцев. Другие утверждают, что лучше в переплате, чем в резерве, из которого (а вдруг) налоговики забудут потом списать.

Заявление о зачете фиксирует факт уплаты взносов раньше положенного срока. Но для ИП на УСН «доходы» факт уплаты взносов не играет роли, поэтому подача заявления о зачете для них не имеет смысла.

Напомним, взносы 1% за 2023 год могут уменьшать налог по УСН за 2023 или за 2024 год либо частично – за 2023, частично – за 2024 (по выбору ИП).

Как ИП на УСН «доходы» в 2024 году уменьшать налог на фиксированные взносы, смотрите здесь.

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