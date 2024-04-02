ФАС требует от Ozon объяснений по введению сбора в ПВЗ

Представители рынка электронной торговли направили в ФАС жалобу на Ozon, который установил сервисные сборы для владельцев пунктов выдачи заказов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направит маркетплейсу Ozon запрос, чтобы установить все детали по ситуации с введением сервисного сбора для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) заявила, что Ozon изменил договор с признаками навязывания контрагентам условий договора, невыгодных для них или не относящихся к предмету договора. Об этом сказано в телеграм-канале ассоциации.

Обращение АУРЭК поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке. Служба также направит компании Ozon запрос с целью установить все обстоятельства. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, — сказали ТАСС в антимонопольной службе.

28 марта 2024 года Ozon изменил принцип расчета сервисного сбора с ПВЗ. Для большинства предпринимателей он будет в пределах 20 рублей. О том, что маркетплейс установил сбор, стало известно 14 марта.

В течение апреля Ozon будет принимать от партнеров примеры некорректных расчетов по их регионам и анализировать их, чтобы иметь возможность скорректировать, — сказали в пресс-службе маркетплейса.

Недавно мы писали, что кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки для IT-компаний. В их число входят и маркетплейсы. ФАС будет проверять компании с выручкой больше 2 млрд рублей, у которых доля сделок превышает 35% от всех транзакций на рынке.