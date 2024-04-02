Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

ВС РФ признал законными Рекомендации по работе в условиях сильной жары и повышенных температур, изданные Роспотребнадзором.

В Верховный Суд суд обратилось ООО «Оренбург-РеалСтрой». Водитель грузового самосвала, работавший в этой фирме, умер из-за инфаркта в карьере во время рабочего дня. Трудовая инспекция посчитала, что работодатель не обеспечил в жару безопасные условия работы.

Компания пыталась обжаловать решение инспектора в судебном порядке, но в иске нижестоящие инстанции отказали, сославшись на «Рекомендации для работающих в условиях повышенных температур воздуха» Роспотребнадзора. Они предлагают в жару сокращать рабочий день, выделять время на чаепитие и перерывы, предоставлять спецодежду и восполнять солевой баланс организма.

ООО просило отменить спорные положения, поскольку суды принимают их за нормативный акт и ссылаются на них в своих решениях. По ее мнению, смерть работника была вызвана заболеванием, а не условиями труда.

Верховный Суд признал, что надо было следовать Рекомендациям Роспотребнадзора.

Об этом пишет телеграм-канал ВС со ссылкой на РАПСИ.