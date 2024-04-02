Минтранс хочет провести эксперимент с переходом на ЭДО грузоперевозок на всех видах транспорта

На сайте публикации проектов НПА Минтранс разместил проект постановления правительства об эксперименте по переходу на электронный документооборот с 1 мая 2024 по 1 мая 2025 года. То есть ровно на год.
Оператором прототипа информсистемы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» (НЦТЛП) будет Минтранс или подведомственная ему организация.
Дополнительно утвердят требования к информационной системе, защите информации в ней и информационной безопасности.
Основная задача эксперимента — апробация первоочередных прототипов подсистем и сервисов НЦТЛП, которая должна обеспечить бесшовную грузовую логистику. Результатом должны стать мультимодальные перевозки, полностью оформленные в электронном виде.
Участие грузоотправителей, грузоперевозчиков и операторов электронного документооборота в эксперименте будет добровольным.
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