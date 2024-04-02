Центробанк удалил 5 услуг из продуктовых линеек МФО

Услуги и финансовые продукты микрофинансовых организаций, которые не соответствуют требованиям, были удалены из линеек компаний по решению Центробанка.

По итогам поведенческого надзора в 2023 году из продуктовых линеек МФО исключены 5 псевдопродуктов и услуг. Из государственного реестра за нарушения исключены 6 МФО, — сказано в годовом отчете регулятора.

В 2023 году большинство псевдоуслуг были связаны с проверкой корректности заполненных данных и с направлением отчетов на электронную почту. За эти простые вещи МФО брали с клиентов деньги.

Всего за 2023 год ЦБ получил 45,1 тыс. жалоб на микрофинансовые компании. На 43,9% выросло число заявлений от клиентов, на которых третьи лица оформили займы. При этом число кибермошенничества начало сокращаться: в IV квартале таких жалобы было на 34,1% меньше, чем в первом.