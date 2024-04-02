В апреле ИП на УСН должны сдать декларацию и уведомление по ЕНП

25 апреля – срок сдачи декларации по УСН за 2023 год (для ИП) и уведомления по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

Причем декларацию должны сдать все ИП на УСН, даже если не было дохода в 2023 году и декларация нулевая.

А вот уведомление по ЕНП, если оно нулевое, сдавать не надо.

В частности, уведомления на аванс по УСН не будет, если вычет в виде фиксированных взносов полностью перекрывает налог (для ИП на УСН «доходы» без работников).

Как действовать таким ИП, мы поясняли тут.

Если аванс по УСН (с учетом уменьшения его на взносы), будет к уплате, надо сдать уведомление по ЕНП. Код периода 34/01. КБК:

18210501011011000110 – УСН «доходы»;

18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».

О том, какие уведомления по ЕНП должны сдавать ИП в 2024 году, мы рассказывали тут.

Уплатить налог по УСН за 2023 год и аванс по УСН за 1 квартал 2024 года ИП должны до 02.05.2024.

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