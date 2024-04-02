УСН

В апреле ИП на УСН должны сдать декларацию и уведомление по ЕНП

25 апреля – срок сдачи декларации по УСН за 2023 год (для ИП) и уведомления по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.
81 29

Причем декларацию должны сдать все ИП на УСН, даже если не было дохода в 2023 году и декларация нулевая.

А вот уведомление по ЕНП, если оно нулевое, сдавать не надо.

В частности, уведомления на аванс по УСН не будет, если вычет в виде фиксированных взносов полностью перекрывает налог (для ИП на УСН «доходы» без работников).

Как действовать таким ИП, мы поясняли тут.

Если аванс по УСН (с учетом уменьшения его на взносы), будет к уплате, надо сдать уведомление по ЕНП. Код периода 34/01. КБК:

  • 18210501011011000110 – УСН «доходы»;

  • 18210501021011000110 – УСН «доходы минус расходы».

О том, какие уведомления по ЕНП должны сдавать ИП в 2024 году, мы рассказывали тут.

Уплатить налог по УСН за 2023 год и аванс по УСН за 1 квартал 2024 года ИП должны до 02.05.2024.

О том, как вести налоговый учет на УСН и использовать все преимущества упрощенки в работе, рассказываем на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Вы можете купить курс по специальной цене за 7600 рублей вместо 28 600 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! На все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Бухгалтерская отчетность

Не забудьте сегодня сдать бухотчетность

Сегодня – последний день сдачи бухотчетности за 2023 год.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Dbrain
Первичные документы

Как убедить руководство внедрить распознавание документов в бухгалтерии

Какая часть работы бухгалтера заставляет глаз дергаться особенно нервно? Готовы поспорить: правильный ответ сейчас всплыл у вас в голове сам собой: ввод первички в учетную программу.

Как убедить руководство внедрить распознавание документов в бухгалтерии
3
Пенсии

Не шутка: с 1 апреля повысили социальные пенсии

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.

20
1,4 тыс.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
ФСБУ

Бухотчетность надо будет заполнять по правилам из ФСБУ 4/2023

Все правила бухотчетности теперь описаны в одном документе – ФСБУ 4/2023. Он применяется с отчетности за 2025 год.

32
Бизнес легко
ЭДО в кадровом учете

Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать

В 2021 году в России разрешили перевести работу с кадровыми документами в электронный формат (КЭДО). С его помощью компании могут экономить время сотрудников на подписание и согласование различных бумаг. Для перехода нужна специальная система. На рынке много вариантов, и нелегко подобрать подходящее решение. Поэтому команда «Бизнес легко» разобрала преимущества и недостатки систем.

Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать
15
Антон Слипченко
Право

Типовая доверенность на автомобиль. Правила безопасности

Выдала теща зятю доверенность на автомобиль, ключи и сам автомобиль. А зять-то и рад. Кататься поехал. Друзей катал, девчонок катал. В общем, до развода докатался. Я всегда говорю, что автомобиль в дурных руках — это неприятности.

17

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Ликвидация бизнеса

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
2
482
УСН

В апреле ИП на УСН должны сдать декларацию и уведомление по ЕНП

25 апреля – срок сдачи декларации по УСН за 2023 год (для ИП) и уведомления по ЕНП на аванс по УСН за 1 квартал 2024 года.

80
IT_and_Insurtech
Кадры

В большинстве ИТ-компаниях руководителям приходится выполнять роль HR. Негативные последствия

Чтобы нанять одного специалиста, тимлиду нужно провести примерно 40 собеседований. 29% руководителей российских компаний считают, что регулярные технические собеседования, которые вынуждены проводить старшие разработчики и тимлиды, негативно влияют на результаты их работы.

10
DocsInBox
Бухгалтерия

Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору

У каждого начинающего бухгалтера есть задачи, с которыми он уже научился работать. Однако другие процессы все еще вызывают вопросы и недоумение. В статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам повысить качество работы и лучше разобраться в бухгалтерских процессах.

Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору
41
Наталия Лукина
Воинский учет

Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Военный призыв в России происходит два раза в год: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. В статье узнаете, как действовать, если работника вашей компании призывают в армию.

Что делать бухгалтерам в связи с весенним призывом 2024 года. Как не нарваться на штрафы
6
451
Уведомление по ЕНП

На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.

93

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Борьба с прокрастинацией. 12 способов заставить себя работать

Никто не захочет работать, если кружки из-под чая уже закрывают монитор, в телефоне — соцсети и Ютуб, а из-за обилия стикеров не найти нужный документ. Но выход есть — правильно организовать рабочее место.

1
43
ПСН

Не забудьте сегодня уплатить 1/3 налога по ПСН

У многих ИП на ПСН сегодня – срок уплаты налога.

43
Разобраться в налогах
Блокировка счетов

Топ причин блокировки расчетного счета компании

Блокировка расчетного счета организации или предпринимателя — это штрафы, пени, срыв поставок, лишние беготня и головная боль бухгалтера. В этом материале мы собрали основные причины приостановки операций по счету, чтобы вы знали, на что обратить внимание для бесперебойной работы без блокировки счета и дополнительных трат.

Топ причин блокировки расчетного счета компании
70
Воинский учет

Путин подписан указ о весеннем призыве в армию

Президент подписал указ «О призыве в апреле–июле 2024 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

90
Отчетность в СФР

Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 25 апреля. Но кому-то надо будет сдать этот отчет и в другие сроки.

120
НДС

При перепродаже автомобилей с 1 апреля НДС надо считать по-новому

С 1 апреля 2024 года меняется порядок исчисления НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов, ранее приобретенных у физлиц.

153

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Иван Шестак
Кредитование

Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?

Когда компании нужны средства для приобретения актива, перед ней может встать выбор — воспользоваться кредитом или финансовым лизингом. Решение зависит от специфики сектора, типа актива или финансового положения организации. Но есть несколько факторов, которые помогут выбрать между инструментами.

Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?
33

Интересные материалы

Ирина Клишковская
НДС

НДС при перепродаже б/у автомобилей, мотоциклов рассчитывается по новым правилам

НДС исчисляться с межценовой разницы на всех этапах перепродажи.

42