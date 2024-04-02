Трудовые отношения

Как работаем и отдыхаем в апреле: Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

Первый день рабочей недели в этот раз еще и первый день месяца. А завершится месяц шестью рабочими днями подряд из-за майских праздников.
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Специалисты Роструда в своем telegram-канале напомнили, что апрель завершится шестидневной рабочей неделей в конце апреля. А все дело в переносах из-за майских праздников.

«Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых 4 выходных дня подряд», — подбодрили в ведомстве.

В постановлении правительства от 10 августа 2023 года сказано, что в 2024 году будет перенос следующих выходных дней:

  • с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

  • с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

  • с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

  • с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

  • с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.

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