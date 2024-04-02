Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

Управленка — это непростой участок работы бухгалтера, поэтому программы, на которые можно переложить рутинные задачи, имеют большую ценность в работе.
Программа 1С
Стандартные бухгалтерские отчеты: ОСВ, анализ счета, анализ субконто удобнее составлять в привычном для бухгалтера ПО — 1С.
Бесплатные электронные таблицы Google или Яндекс.Документы
Их преимущество в том, что можно предоставлять доступ к документу сразу большому количеству пользователей, наделяя их разными правами. Кто-то может вносить правки, а кто-то может его только просматривать. Удобно, если вы составляете сводные таблицы вместе с другими отделами.
Дополнительно можно использовать Google- или Яндекс-диск для бесплатного облачного хранения.
С помощью Google Apps Script можно добавлять разные полезные функции.
В помощь аналитике и визуализации
Tableau Public — сервис для демонстрации интерактивной бизнес-аналитики.
Power BI — ПО для формирования и представления итогов анализа, поможет работать с большими базами данных.
Google Data Studio — сервис для составления и визуализации отчетов. Чем нагляднее собранные вами данные (диаграммы, графики, дашборды), тем проще их воспринимать даже тому, что ничего не понимает в чете.
Онлайн-сервисы для управленки
Планфакт
Финансист
Финтабло
Есть и много других. Вы должны ориентироваться только на собственные запросы и потребности. Обратите внимание, чтобы в сервисе была функция формирования управленческой отчетности и доступна выгрузка данных из других бухгалтерских программ.
Больше о полезных программах автоматизации учета мы расскажем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». Мы научим вас настраивать и вести управленку, разбираться в отчетах, вети учет в различных таблицах и настраивать УУ с помощью 1С.
Вы можете купить курс по специальной цене за 7300 рублей вместо 24 200 рублей.
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
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