Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

Сервисы для бухгалтера, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

Управленка — это непростой участок работы бухгалтера, поэтому программы, на которые можно переложить рутинные задачи, имеют большую ценность в работе.

Программа 1С

Стандартные бухгалтерские отчеты: ОСВ, анализ счета, анализ субконто удобнее составлять в привычном для бухгалтера ПО — 1С.

Бесплатные электронные таблицы Google или Яндекс.Документы

Их преимущество в том, что можно предоставлять доступ к документу сразу большому количеству пользователей, наделяя их разными правами. Кто-то может вносить правки, а кто-то может его только просматривать. Удобно, если вы составляете сводные таблицы вместе с другими отделами.

Дополнительно можно использовать Google- или Яндекс-диск для бесплатного облачного хранения.

С помощью Google Apps Script можно добавлять разные полезные функции.

В помощь аналитике и визуализации

Tableau Public — сервис для демонстрации интерактивной бизнес-аналитики.

Power BI — ПО для формирования и представления итогов анализа, поможет работать с большими базами данных.

Google Data Studio — сервис для составления и визуализации отчетов. Чем нагляднее собранные вами данные (диаграммы, графики, дашборды), тем проще их воспринимать даже тому, что ничего не понимает в чете.

Онлайн-сервисы для управленки

Планфакт

Финансист

Финтабло

Есть и много других. Вы должны ориентироваться только на собственные запросы и потребности. Обратите внимание, чтобы в сервисе была функция формирования управленческой отчетности и доступна выгрузка данных из других бухгалтерских программ.

Больше о полезных программах автоматизации учета мы расскажем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». Мы научим вас настраивать и вести управленку, разбираться в отчетах, вети учет в различных таблицах и настраивать УУ с помощью 1С.

Вы можете купить курс по специальной цене за 7300 рублей вместо 24 200 рублей.

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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