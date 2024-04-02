Росреестр разъяснил новый закон о перепланировках: СМИ неверно его толкуют

По мнению Росреестра СМИ стали распространяться недостоверную информацию о том, как будет работать новый закон. Чтобы устранить неверное толкование, он разъяснил суть изменений и расставил все точки над «и».

Ранее мы писали, что с 1 апреля 2024 года начали действовать новые правила перепланировки помещений.

В декабре 2023 года был принят разработанный при участии Росреестра федеральный закон № 608-ФЗ, которым усовершенствовал процедуру перепланировки помещений.

Росреестр указал, что:

Порядок согласования перепланировки НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Изменения не затрагивают порядка получения согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме или принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое. Порядок оформления перепланировки, как и ранее, требует подготовки документов и обращения в госорган, а также внесение последующих изменений в сведения о помещении.



Закон лишь уточняет понятие перепланировки исходя из действующих положений ЖК. В частности, прописано, что является результатом таких работ, а также что после перепланировки необходимо внести соответствующие сведения в ЕГРН (о границах и (или) площади помещения) или провести государственный кадастровый учет и регистрацию права на образованные помещения.



Кроме того, закон определяет, с какого момента перепланировка считается завершенной — в части назначения, границ и площади помещения. До принятия закона этот вопрос не был урегулирован. Теперь установлено, что таким моментом является внесение изменённых сведений в ЕГРН.

Ремонтные работы согласовывать НЕ НУЖНО.

Ремонт, реконструкция и перепланировка – это разные виды строительных работ. Их регламентируют разные законы и предусматривают различный объем строительных работ и их юридические последствия. В частности, ремонт не влечет изменение характеристик помещений, а соответственно, и необходимости обращения в Росреестр. Согласовывать ремонт не нужно. А реконструкцию и перепланировку нужно, поскольку они как раз предполагают изменений характеристик помещения.

К примеру, к перепланировке относится перенос и разборка внутренних перегородок, устройство дверных проемов, добавление окна или его расширение, увеличение жилой площади за счет вспомогательных помещений, устройство или ликвидация дополнительных кухонь и санузлов.



В отличие от перепланировки, реконструкция предполагает изменение характеристик и параметров объектов недвижимости: увеличение или уменьшение площади, высоты или этажности. К примеру, возведение пристроя к жилому дому или мансардного этажа.

Реконструкция проводится только на основании разрешения на строительство, которое необходимо получить до начала работ.

Вносить изменения в техпаспорт помещения теперь НЕ НУЖНО .

Никакой новый технический план НЕ ВВОДИТСЯ.

Данный механизм действовал до принятия нового закона. И не соответствует новым положениям.



Наоборот, теперь технический план по итогам перепланировки нужно подготовить до получения акта приемочной комиссии.



То есть заявителю после завершения перепланировки больше не нужно будет тратить время, чтобы предоставить в Росреестр документы для внесения изменений в ЕГРН.

Прогнозы о росте коррупционного рынка БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ.

Подготовка технического плана происходит на основании договора подряда, заключаемого на свободном рынке кадастровых работ. Эти работы выполняют как кадастровые инженеры – ИП, так коммерческие юрлица, в штате которых не менее 2-х кадастровых инженеров.