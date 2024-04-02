Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому

Юрлица и ИП теперь могут направить уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через «Госуслуги» или аналогичные региональные порталы. Это закрепил федеральный закон от 24.07.2023 № 366-ФЗ и постановление правительства от 28.02.2024 № 219 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Также нужно извещать контрольные органы о прекращении такой деятельности, что позволит сохранять актуальным соответствующий реестр.

Основные новшества:

В случае фактического ведения юрлицом или ИП заявленного вида (видов) деятельности в нескольких местах уведомление подают в отношении каждого такого места. Уведомления подают только через Госуслуги. Учёт уведомлений осуществляется в Едином реестре уведомлений на базе Единого реестра видов контроля. Сокращено количество видов деятельности, по которым нужна подача уведомлений — исключены услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения; услуги по ремонту, растяжке и окраске обуви; услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения; услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий; услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий; услуги в области фотографии; распиловка и строгание древесины; ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; производство деревянной тары).

Нужно сообщать про:

изменение места нахождения юрлица и (или) места фактического ведения деятельности;

изменение места жительства ИП;

реорганизацию;

прекращение отдельных видов деятельности.

Эти сведения (кроме последнего) вносят в единый реестр уведомлений в автоматическом режиме без участия человека на основании полученной из ЕГРЮЛ, ЕГРИП информации без подачи уведомления.