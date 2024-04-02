Штрафы на авиаперевозчиков за просрочки рейсов увеличили в 4 раза

С 1 апреля 2024 года действуют новые правила ответственности перевозчиков за задержку рейсов.

Штраф для авиаперевозчиков за просрочку доставки пассажира, багажа или груза повысили примерно в четыре раза: он составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы. Это закрепил федеральный закон от 04.08.2023 № 487-ФЗ.

Исключение — обстоятельства, не зависящие от перевозчика.

Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа с приложением подтверждающих понесенные расходы документов.

Для получения возмещения нужно предъявить письменную претензию в течение 6 месяцев при внутренних воздушных перевозках.

В случае неудовлетворения перевозчиком претензии пассажир имеет право предъявить иск в суд или обратиться в транспортную прокуратуру по месту нахождения перевозчика.