До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

Это и другие поручения дал Госдуме и кабмину президент. Срок выполнения – 31 июля 2024 года.
В НК должно быть предусмотрено недопущение уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.
До 2030 года зафиксируют основные параметры налоговой системы, чтобы были стабильные и предсказуемые условия для долгосрочных инвестиционных проектов.
Также в НК планируют внести поправки о налоговых вычетах по НДФЛ. О них читайте тут.
Еще с 1 января 2025 года введут механизм поэтапного переходаплательщиков УСН на общий режим налогообложения.
Для налога на прибыль предприятий обрабатывающей промышленности введут повышающий коэффициент 2 по расходам на приобретение оборудования, включенного в перечень высокотехнологичного.
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