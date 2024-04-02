НК РФ

До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.

Это и другие поручения дал Госдуме и кабмину президент. Срок выполнения – 31 июля 2024 года.

В НК должно быть предусмотрено недопущение уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.

До 2030 года зафиксируют основные параметры налоговой системы, чтобы были стабильные и предсказуемые условия для долгосрочных инвестиционных проектов.

Также в НК планируют внести поправки о налоговых вычетах по НДФЛ. О них читайте тут.

Еще с 1 января 2025 года введут механизм поэтапного переходаплательщиков УСН на общий режим налогообложения.

Для налога на прибыль предприятий обрабатывающей промышленности введут повышающий коэффициент 2 по расходам на приобретение оборудования, включенного в перечень высокотехнологичного.

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому

С 1 апреля 2024 года начал действовать новый порядок подачи уведомлений о начале ведения отдельных видов предпринимательской деятельности.

15

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

🕖 На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП. Эксперт: есть время подготовиться

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.

2
213
Клерк
Кадровый учет

Какие выплаты положены сотруднику, уволенному из-за сокращении штата в 2024 году

Разбираемся, какие выплаты положены сотруднику, как рассчитать их сумму и когда выплачивать.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
39

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Жилищное законодательство

Росреестр разъяснил новый закон о перепланировках: СМИ неверно его толкуют

По мнению Росреестра СМИ стали распространяться недостоверную информацию о том, как будет работать новый закон. Чтобы устранить неверное толкование, он разъяснил суть изменений и расставил все точки над «и».

41
Автоматизация управленческого учета

Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

Сервисы для бухгалтера, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

43
Наталия Лукина
Пользователи интернета

🎁 Сыграйте в игру и получите подарки от «Клерка»! Розыгрыш в нашей группе VK

Мы снова запустили небольшой конкурс! Ваша задача — быть активными, наша — дарить за это полезные подарки! Играем в нашей группе в ВКонтакте. Присоединяйтесь!

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
3
28

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
МКПЦН-Консультант
3-НДФЛ

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год

Многие граждане должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Когда она необходима, в какие сроки сдается, по какой форме, когда нужно уплатить налог — на эти и многие другие вопросы ответим в нашем материале.

3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год
1
38
Ведение бизнеса

Заработали новые правила оплаты газа

С 1 апреля 2024 года действует новый принцип оплаты долгосрочных поставок газа промышленными предприятиями.

48
НК РФ

До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.

70
НДФЛ

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо уплатить НДФЛ с процентов по вкладам. Плательщики негодуют

ФНС в 2024 году разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам в банках за 2023 год.

76
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🐱‍🏍 Это не шутка — плюс один день акции и плюс один новый курс со скидкой 77%

Мы добавили еще один онлайн-курс в акционную подборку! До 2 апреля включительно у вас есть возможность купить курсы по УСН, управленческому учету, ФСБУ и бухгалтерии маркетплейсов всего за 3 690 рублей!

🐱‍🏍 Это не шутка — плюс один день акции и плюс один новый курс со скидкой 77%
3,5 тыс.
КоАП РФ

Ввели штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

С 1 апреля 2024 года установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

15

Разборы законов

1 229
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Стандартный вычет

✅ Что изменится в вычетах НДФЛ по поручению Президента

С 2025 года вырастет размер стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и лимит дохода для него, а порядок предоставления будет беззаявительный.

6
145
Транспортный налог

Предложили в 2 раза снижать транспортный налог за соблюдение ПДД

Хотят становить новую льготу по транспортному налогу для добросовестных водителей.

3
109
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

Мы продлили еще на 1 день акцию по продаже онлайн-курсов для бухгалтеров, а еще добавили в нее новый курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить!

48
Перевозка

Штрафы на авиаперевозчиков за просрочки рейсов увеличили в 4 раза

С 1 апреля 2024 года действуют новые правила ответственности перевозчиков за задержку рейсов.

19
Владимир Яковлев
Общество

Обзор. Теория поколений — зумеры, бумеры, меллениалы

Теория поколений — это концепция, предложенная социологами и демографами для классификации людей по году их рождения и общим социокультурным чертам. К какому поколению относитесь вы?

2
25
Индексация пенсий

Цифра дня. Про социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексированы на 7,5%. Это пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

Цифра дня. Про социальные пенсии
1
27

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году

Рассказываем об изменениях в обязательной маркировке товаров и о том, как будет работать разрешительный режим на кассах.

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году
37

Интересные материалы

Страхование

Создана единая информсистема страхования

С 1 апреля 2024 года закон урегулировал создание в России автоматизированной информационной системы страхования.

34