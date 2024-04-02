До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

В НК внесут изменения для справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков.

Это и другие поручения дал Госдуме и кабмину президент. Срок выполнения – 31 июля 2024 года.

В НК должно быть предусмотрено недопущение уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.

До 2030 года зафиксируют основные параметры налоговой системы, чтобы были стабильные и предсказуемые условия для долгосрочных инвестиционных проектов.

Также в НК планируют внести поправки о налоговых вычетах по НДФЛ. О них читайте тут.

Еще с 1 января 2025 года введут механизм поэтапного переходаплательщиков УСН на общий режим налогообложения.

Для налога на прибыль предприятий обрабатывающей промышленности введут повышающий коэффициент 2 по расходам на приобретение оборудования, включенного в перечень высокотехнологичного.