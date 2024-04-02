Что проверят в декларации УСН перед тем, как отразить данные на ЕНС

ФНС утвердила перечень контрольных соотношений для деклараций, в том числе по УСН, при нарушении которых начисление по декларации не пройдет на ЕНС.

Про приказ ФНС с контрольными соотношениями мы рассказывали тут.

Все строки раздела 1 декларации по УСН должны быть больше и равны нулю.

При этом сумма строк 020, 040, 070, 100 (налог к начислению) должна быть меньше или равна сумме строк 050, 080, 110 (налог к уменьшению).

Кроме того, проверят, чтобы сумма налога была не более максимальной (начисленной с предельной суммы дохода для УСН: 200 млн руб. + коэффициент-дефлятор).

Также сравнят данные раздела 2 и раздела 1.

Научитесь вести налоговый учет организаций на УСН, заполнять декларацию и отчеты без ошибок на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы можете купить курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.