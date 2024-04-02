ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются.
Например, уведомление на НДФЛ за период с 01.04.2024 по 22.04.2024 с кодом периода 31/04 можно сдавать не ранее 01.04.2024. То есть 31.03 сдать это уведомление не получится, а 01.04 его уже должны принять. Но на практике эта норма не работает.
Подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» отправила такое уведомление, а в ответ получила отказ со странной формулировкой.
ФНС сообщает, что сдавать это уведомление надо не ранее 01.05. Между тем по НК крайний день его сдачи – 25.04.
Уведомление, дата начала срока по которому 01.05, это уведомление с кодом периода 31/02 (с 01.05 по 22.05). Но бухгалтер отправила уведомление с кодом 31/01.
Сейчас действуют контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений, утвержденные письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@. Там в том числе заложена проверка на срок сдачи. Таблицу по срокам для НДФЛ смотрите здесь.
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Комментарии4
ну сбой у них может какой-то был
ФНС чудит или сбоит
Мы настолько за год устали от этого ЕНС, что даже в моем богатом лексиконе не находится слов для выражения всей гаммы чувств.