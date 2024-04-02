❓ ФНС советует компаниям нанимать сотрудников, а не самозанятых. Бухгалтеры: зачем тогда нужны самозанятые?

Обсуждение идет в сообществе «Клерка» Вконтакте. Присоединяйтесь и вы.
Рекомендации от ФНС такие:
если есть систематическая потребность в конкретном виде работ, надо принять человека на работу;
не заключать договоры с самозанятыми, которые были работниками менее 2 лет назад;
оформлять договор с самозанятым только в том случае, если нужен определенный объем работ;
не заключать с самозанятыми договоры на работы, которые не подходят под НПД;
перед оплатой проверять актуальность статуса самозанятого;
запрашивать у самозанятого чек;
оформлять акты с самозанятым.
Зачем тогда нужны самозанятые, задаются риторическим вопросом бухгалтеры.
Есть у коллег вопросы и по поводу актов. Вот что пишет в Вк:
Присоединяйтесь к обсуждению в сообществе «Клерка» Вконтакте!
Комментарии1
А самозанятые изначально то нужны были чтобы вывести физлмц из тени. Сейчас то без фиксированных страховых взносов они не особо сдались. Их скорее всего на замену ИП оставят...