❓ ФНС советует компаниям нанимать сотрудников, а не самозанятых. Бухгалтеры: зачем тогда нужны самозанятые?

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.