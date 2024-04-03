В офисах Сбера теперь можно получить заверенные справки из СФР и ФНС

Клиентам Сбера доступны:
выписки о назначенных мерах соцподдержки;
об остатках маткапитала;
по доходам и страховым взносам;
из электронной трудовой книжки;
от СФР;
справки о размере пенсии на конкретную дату;
о статусе предпенсионера.
Это стало возможным благодаря интеграции СберБанк Онлайн с порталом Госуслуг.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать справку или выписку в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн («Все сервисы» — «Госуслуги» — «Все справки»). Через несколько минут она появится в разделе «История операций». Документ содержит усиленную квалифицированную электронную подпись соответствующего ведомства. Получить справку можно любом отделении банка, пишет «Коммерсантъ».
В офисе документ распечатают и поставят на него печать банка — он будет иметь такую же юридическую силу, как и исходный электронный документ или бумажный аналог, выданный в МФЦ.
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