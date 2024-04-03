Большая часть россиян считает сбор НДФЛ по единой ставке несправедливым

Две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке в 13% со всех граждан.

Большая часть респондентов (67%) считают сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым. При этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Каждый второй опрошенный (53%) согласен с утверждением, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг. Практически половина (46%) предпочла бы платить больше налогов, но быть уверенной в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (образование, здравоохранение, безопасность и проч.) Противоположного мнения по обеим позициям придерживается около трети респондентов.

По мнению экспертов ВЦИОМа, данные опроса можно интерпретировать как готовность российского общества к налоговой реформе.