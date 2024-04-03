НДФЛ

Большая часть россиян считает сбор НДФЛ по единой ставке несправедливым

Две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке в 13% со всех граждан.
101 67

Большая часть респондентов (67%) считают сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым. При этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Каждый второй опрошенный (53%) согласен с утверждением, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг.

Практически половина (46%) предпочла бы платить больше налогов, но быть уверенной в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (образование, здравоохранение, безопасность и проч.)

Противоположного мнения по обеим позициям придерживается около трети респондентов.

По мнению экспертов ВЦИОМа, данные опроса можно интерпретировать как готовность российского общества к налоговой реформе.

Комментарии

4
  • Marina2022

    О, вот оно. Налогов платить больше, но быть уверенными в доступности других услуг. Вот не уверена, что я заплачу вместо 13%, например, 17%, а буквально со следующего месяца в моей поликлинике станет больше врачей хороших, и станут делать редкие анализы, которые сейчас не делают, и вот прям открыто посылают в платную лабораторию. Не редкую и исключительную какую-то, а вот которая у дома) Но в поликлинике нельзя такое. Или вот мама у меня месяц на больничном с ногой, никак диагноз поставить не могут, так к ортопеду мы за деньги пошли, т.к. по направлению надо ждать начала июня. Может отменить часть ставки налога, и я с удовольствие пойду за деньги, и ладно, что вычет не получу или минимальный. Но нет. Государство готовит людей якобы к осознанному выбору больших налогов, в обмен на обещания светлого будущего к 30 году. Вранье это все. В крайнем случае, глубинный народ хочет, чтобы богатые больше платили, а не сами граждане. Иначе понятие "справедливость" не работает для них.

  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Ахххааа. Смешно. Вот правда смешно. Налоговые реформы проводятся на основании непонятных опросов. А я вот не видела ни разу таких опросов. И я против повышения моих налогов, что бы «бедные» незнакомые мне люди получали больше поддержки. Я должна платить больше налогов только потому что я работаю? Учусь? Вкладываю большие деньги в свое развитие, образование? Не беру кредиты. И только по этой причине я должна больше платить налогов? Что бы те кто ничего не делает в этой жизни, а только ждёт от государства поддержки, могли не работать и получать высококлассные меры поддержки? Спасибо! Не надо! Я категорически против. Я несколько лет не посещаю государственные поликлиники. врачи там неадекватные. Анализы неверные. Все более менее услуги такие же платные, но качество оставляет желать лучшего. Очереди неимоверные, при электронной записи. Я нашла своих врачей. И хожу за деньги. И не понимаю этого псевдоулучшения услуг. А люди просто начнут уходить на зарплаты в конверте. И будут получать тот минимум, который позволить платить все те же 13%. Вот к чему эта реформа приведет.

  • Татьяна

    Я тоже не понимаю такой "справедливости". Отнять и поделить - психология нищих, которым все должны. Вот мы и посчитали нищих в России - 67%. Отнять-то они отнимут, но вот поделятся точно не с теми 67%.

    Как бухгалтер, я в страшном сне представляю себе прогрессивную шкалу НДФЛ. С плоской-то 6-НДФЛ сводим с помощью Экселя и такой-то матери...

Уведомление по ЕНП

Как ИП на ПСН отчитываться за НДФЛ сотрудников

Если ИП на ПСН прописан в одном регионе (городе), а деятельность ведет в другом, то и налог по ПСН, и НДФЛ работников идут в бюджет того города, где у ИП идет деятельность. Но уведомление все равно надо сдавать по месту прописки.

8

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

3 апреля – срок сдачи ЕНП-уведомления на НДФЛ за период с 23.03.2024 по 31.03.2024.

14
ЕСХН

При переходе с ОСНО на ЕСХН право на вычет НДС сохраняется

Плательщики ЕСХН – это плательщики НДС, но от НДС можно освободиться по статье 145 НК.

17

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Красный уголок бухгалтера

Что делать, если зарплата ниже среднеотраслевой и грозят проверками?

Зарплата ниже среднеотраслевой. Предлагают пересчитать 2023 год и доплатить налоги. Угрожают проверками авансовых отчетов, личных счетов и т.п.

13
26
Lexintel
Аутстаффинг

Договор аутстаффинга: составляем без ошибок

Аутстаффинг — использование наемного труда вне штата — это легальный способ кадровой оптимизации, к которому прибегают многие российские компании. Оказывать услуги аутстаффинга вправе лишь аккредитованные организации.

Договор аутстаффинга: составляем без ошибок
2
706
Переход на ЭДО

Налоговики привели 2 схемы, как быстро перейти на электронный документооборот

ФНС объяснила, как компаниям быстро и эффективно внедрить у себя электронный документооборот независимо от отрасли деятельности организации.

2
315

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
А2Б
ЭДО

Как наладить юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из СЭД

Несмотря на наличие ЭДО, многие компании сталкиваются с тем, что приходится вручную переносить документы из личного кабинета оператора ЭДО во внутреннюю систему документооборота и наоборот. Рассказываем, как проще настроить юридически значимый документооборот с контрагентами и внутри компании.

Как наладить юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из СЭД
32
Дробление бизнеса

Стали известны первые параметры налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса

Путин перечислил основные исключения для тех, кто занимался дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, страховых взносов.

132
НДФЛ

Большая часть россиян считает сбор НДФЛ по единой ставке несправедливым

Две трети россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке в 13% со всех граждан.

4
101
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли сдавать 6-НДФЛ в 1 квартале 2024 г., если доходы не выплачивались?

Добрый день, подскажите пожалуйста ЗП за 1 квартал начислена, но не выплачена и никакие другие доходы не выплачивали в 1 квартале, надо сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 г.?

5
52
БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Цель запуска бизнеса — его дальнейшая продажа

Создание бизнеса с целью последующей продажи - это стратегия, которую многие предприниматели выбирают для максимизации своей прибыли и увеличения стоимости своего бизнеса. Такие бизнесы часто разрабатываются с учетом требований потенциальных инвесторов или покупателей и нацелены на быструю реализацию с выгодной ценой.

16
Зарплата

Зарплаты бюджетников уравняют

Правительству поручено устранить экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы.

1
146

Разборы законов

1 233
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Подпислон
Электронные подписи

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

Электронная подпись физлица позволяет дистанционно подписывать документы в цифровой форме. Сегодня достаточно пары кликов с любого мобильного устройства, чтобы выразить свое согласие, акцептовать предложение контрагента и заключить сделку.

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч
184
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Эр-Телеком на размещении

Эр-Телеком, известный всем больше под брендом провайдера ДОМ.РУ, собирается снова попросить денег, чтобы не было ни единого разрыва. Размещение нужно под рефинансирование — как раз гасится точно такой же объём 15 апреля по пятому выпуску. 7 ярдов на дороге не валяются, а вот на бирже найти их можно.

Свежие облигации: Эр-Телеком на размещении
24
Экономика России

Во всех национальных парках создадут инфраструктуру для экологического туризма

Перед правительством поставлена задача создать во всех национальных парках России инфраструктуру для экологического туризма, в том числе для посещения таких парков детьми.

51
Налоговая помощь

НДФЛ и материальная выгода снова вместе

Письмом ФНС от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@ был введен мораторий на обложение НДФЛ доходов в виде материальной выгоды в 2021–2023 годах.

НДФЛ и материальная выгода снова вместе
9
Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнить форму 6-НДФЛ?

Добрый день. Вопрос по новой форме 6-НДФЛ. Зарплата за март, начислено 31.03.24, зарплата выплачивается 01.04.24 г. Если указать в разделе 1, по шестому сроку, и не указывать в разделе 2, так как выплаты 01.04., то не проходит проверку по контрольным соотношениям. Как заполнить? Учитывать и там и там, не учитывать ни там, ни там?

16
31
Василий

Что такое нормальная нагрузка на Клерке

На ежеквартальном митапе, который прошёл в Клерке обмолвился про 7 DDOS атак, которые были в этом квартале. И коллеги поинтересовались вопросом много это или мало. Хочу немного прояснить.

Что такое нормальная нагрузка на Клерке
3
155

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Борис Мальцев
Обзоры для бухгалтера

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании

Закрыли квартал, подвели итоги. Вокруг так сильно все ускоряется, и кажется, что за этот квартал прожили пару лет.

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании
15
315

Интересные материалы

Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 1

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. После каждого вопроса ссылка на пост с его объяснением. И скриньте экран — это первый тест на Клерке. Не мой лично, а вообще. Ever!

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 1
25
700