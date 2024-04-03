Большая часть россиян считает сбор НДФЛ по единой ставке несправедливым

Большая часть респондентов (67%) считают сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым. При этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Каждый второй опрошенный (53%) согласен с утверждением, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг.
Практически половина (46%) предпочла бы платить больше налогов, но быть уверенной в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг (образование, здравоохранение, безопасность и проч.)
Противоположного мнения по обеим позициям придерживается около трети респондентов.
По мнению экспертов ВЦИОМа, данные опроса можно интерпретировать как готовность российского общества к налоговой реформе.
Комментарии4
О, вот оно. Налогов платить больше, но быть уверенными в доступности других услуг. Вот не уверена, что я заплачу вместо 13%, например, 17%, а буквально со следующего месяца в моей поликлинике станет больше врачей хороших, и станут делать редкие анализы, которые сейчас не делают, и вот прям открыто посылают в платную лабораторию. Не редкую и исключительную какую-то, а вот которая у дома) Но в поликлинике нельзя такое. Или вот мама у меня месяц на больничном с ногой, никак диагноз поставить не могут, так к ортопеду мы за деньги пошли, т.к. по направлению надо ждать начала июня. Может отменить часть ставки налога, и я с удовольствие пойду за деньги, и ладно, что вычет не получу или минимальный. Но нет. Государство готовит людей якобы к осознанному выбору больших налогов, в обмен на обещания светлого будущего к 30 году. Вранье это все. В крайнем случае, глубинный народ хочет, чтобы богатые больше платили, а не сами граждане. Иначе понятие "справедливость" не работает для них.
Ахххааа. Смешно. Вот правда смешно. Налоговые реформы проводятся на основании непонятных опросов. А я вот не видела ни разу таких опросов. И я против повышения моих налогов, что бы «бедные» незнакомые мне люди получали больше поддержки. Я должна платить больше налогов только потому что я работаю? Учусь? Вкладываю большие деньги в свое развитие, образование? Не беру кредиты. И только по этой причине я должна больше платить налогов? Что бы те кто ничего не делает в этой жизни, а только ждёт от государства поддержки, могли не работать и получать высококлассные меры поддержки? Спасибо! Не надо! Я категорически против. Я несколько лет не посещаю государственные поликлиники. врачи там неадекватные. Анализы неверные. Все более менее услуги такие же платные, но качество оставляет желать лучшего. Очереди неимоверные, при электронной записи. Я нашла своих врачей. И хожу за деньги. И не понимаю этого псевдоулучшения услуг. А люди просто начнут уходить на зарплаты в конверте. И будут получать тот минимум, который позволить платить все те же 13%. Вот к чему эта реформа приведет.
Я тоже не понимаю такой "справедливости". Отнять и поделить - психология нищих, которым все должны. Вот мы и посчитали нищих в России - 67%. Отнять-то они отнимут, но вот поделятся точно не с теми 67%.
Как бухгалтер, я в страшном сне представляю себе прогрессивную шкалу НДФЛ. С плоской-то 6-НДФЛ сводим с помощью Экселя и такой-то матери...