Стали известны первые параметры налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса

Путин перечислил основные исключения для тех, кто занимался дроблением бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов, страховых взносов.

Правительству совместно с палатами Федерального Собрания поручено определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов (УСН) в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Для таких компаний и ИП будет исключена возможность:

доначисления налогов, начисления пеней и штрафов;

привлечения их к уголовной ответственности.

Доклад по параметрам налоговой амнистии до 31 июля 2024 года должны сделать Мишустин, Матвиенко и Володин.

О том, что президент заявил о необходимости проведения амнистии для участников схем дробления бизнеса, мы писали тут.