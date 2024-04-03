Как ИП на ПСН отчитываться за НДФЛ сотрудников

Если ИП на ПСН прописан в одном регионе или городе, а деятельность ведет в другом, то и налог по ПСН, и НДФЛ работников идут в бюджет того города, где у ИП идет деятельность. Но уведомление все равно надо сдавать по месту прописки.

Обсуждение этого вопроса ведут наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП прописан в Москве, а патент получил в Московской области.

Бухгалтер задумалась, как сдавать уведомление: в область с ОКТМО Подмосковья, в Москву с ОКТМО Подмосковья или в Москву с ОКТМО Москвы?

Правильный – второй вариант, подсказывают коллеги.

Сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ надо по месту прописки ИП, то есть – в ИФНС Москвы. А вот ОКТМО там надо указать по месту ведения деятельность — Подмосковья.

ИП уведомления сдают только в ИФНС по месту прописки, а организации с обособками – по месту учета «головы».

А вот 6-НДФЛ надо сдавать уже в ИФНС Подмосковья с указанием ОКТМО Подмосковья.

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