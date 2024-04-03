Как ИП на ПСН отчитываться за НДФЛ сотрудников

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ИП прописан в Москве, а патент получил в Московской области.
Бухгалтер задумалась, как сдавать уведомление: в область с ОКТМО Подмосковья, в Москву с ОКТМО Подмосковья или в Москву с ОКТМО Москвы?
Правильный – второй вариант, подсказывают коллеги.
Сдавать уведомление по ЕНП на НДФЛ надо по месту прописки ИП, то есть – в ИФНС Москвы. А вот ОКТМО там надо указать по месту ведения деятельность — Подмосковья.
ИП уведомления сдают только в ИФНС по месту прописки, а организации с обособками – по месту учета «головы».
А вот 6-НДФЛ надо сдавать уже в ИФНС Подмосковья с указанием ОКТМО Подмосковья.
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Комментарии2
Добрый день! У нас налоговая на такой запрос через личный кабинет ответила по-другому..
"Уведомление представляется налогоплательщиком (его представителем) в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве налогоплательщика ПСН"
Я сдаю по месту регистрации. Всё ок.