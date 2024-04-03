Что делать, если военкомат не видит IT-специалиста в списке на отсрочку от армии

С 22 января по 6 февраля IT-компании через Госуслуги подавали списки своих сотрудников для отсрочки от срочной службы. 1 апреля объявили призыв. И с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке.

Что делать, если по каким-то техническим причинам айтишник не попал в список для отсрочки, рассказали в Минцифры.

Ведомство в ручном режиме оперативно решает такие вопросы, если написать письмо на адрес help@digital.gov.ru и указать там такие данные:

ФИО;

название компании с указанием ИНН;

номер заявления на Госуслугах;

суть проблемы;

мобильный телефон для связи;

фото повестки (обязательно).

Основные причины, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках: компания ошиблась в данных специалиста;

специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы;

специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

Напомним, чтобы получить отсрочку нужно иметь высшее образование, работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Если сотрудник устроился на работу после окончания обучения, то требования к стажу на него не распространяются.

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