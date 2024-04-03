Что делать, если военкомат не видит IT-специалиста в списке на отсрочку от армии

Что делать, если по каким-то техническим причинам айтишник не попал в список для отсрочки, рассказали в Минцифры.
Ведомство в ручном режиме оперативно решает такие вопросы, если написать письмо на адрес help@digital.gov.ru и указать там такие данные:
ФИО;
название компании с указанием ИНН;
номер заявления на Госуслугах;
суть проблемы;
мобильный телефон для связи;
фото повестки (обязательно).
Основные причины, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках:
компания ошиблась в данных специалиста;
специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы;
специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.
Напомним, чтобы получить отсрочку нужно иметь высшее образование, работать по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не меньше 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Если сотрудник устроился на работу после окончания обучения, то требования к стажу на него не распространяются.
Как оформить отсрочку или бронь на специалиста, какие документы нужно предоставить военкомату, вы узнаете на курсе «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы можете купить курс по специальной цене за 6600 рублей вместо
16 500 рублей.
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 16 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию