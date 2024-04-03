🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

Бухгалтеры уже привыкли к тому, что в декларации по НДС налоговики ищут разрывы, плохих контрагентов и высылают требование об уточнении. Но подобные требования идут и по декларации по налогу на прибыль, хотя там никаких списков контрагентов нет.

Такое требование, в частности, получила подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Налоговики приводят список сомнительных контрагентов и просят провести анализ правильности формирования расходов и их обоснованности, представить пояснения или пересдать декларацию.

При этом с некоторыми контрагентами из списка у компании вообще не было никаких взаимоотношений в 2023 году.

Участники обсуждения советуют в ответе указать, что — с такими-то контрагентами не было отношений, а по остальным анализ проведен, расходы сформированы правильно, расхождений не выявлено.

Коллеги несколько удивлены, ведь в прибыльной декларации нет контрагентов.

Скорее всего, взяли их из декларации по НДС и слепили требование из того, что было, – предполагают бухгалтеры.

В ФНС объясняют, что сформировали список, проанализировав финансовые операции по расчетному счету.

А вы не сталкивались с подобным требованием именно в рамках декларации по налогу на прибыль?