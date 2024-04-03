🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

Такое требование, в частности, получила подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Налоговики приводят список сомнительных контрагентов и просят провести анализ правильности формирования расходов и их обоснованности, представить пояснения или пересдать декларацию.
При этом с некоторыми контрагентами из списка у компании вообще не было никаких взаимоотношений в 2023 году.
Участники обсуждения советуют в ответе указать, что — с такими-то контрагентами не было отношений, а по остальным анализ проведен, расходы сформированы правильно, расхождений не выявлено.
Коллеги несколько удивлены, ведь в прибыльной декларации нет контрагентов.
Скорее всего, взяли их из декларации по НДС и слепили требование из того, что было, – предполагают бухгалтеры.
В ФНС объясняют, что сформировали список, проанализировав финансовые операции по расчетному счету.
А вы не сталкивались с подобным требованием именно в рамках декларации по налогу на прибыль?
Комментарии2
вот только приходило такое, мол чего это у вас убытки, а по счету большие движения и указали контрагентов с суммами и дать по ним пояснения
это что-то новенькое