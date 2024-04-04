Плата за отказ от забронированного номера в отеле не облагается НДС

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

Разъяснения дал Минфин в письме от 31.01.2024 № 03-07-11/7529.

По правилам предоставления гостиничных услуг при гарантированном бронировании взимается плата за фактический простой номера гостиницы, но не более чем за 1 сутки.

По сути, речь идет о неустойке. А деньги, не связанные с оплатой реализованных услуг, в налоговую базу по НДС не включаются.

Но если такая неустойка по существу неустойкой не является, а фактически относятся к элементу ценообразования, то такие суммы надо включать в базу по НДС.

Связана неустойка с реализацией или не связана – это решается в каждом конкретном случае с учетом договоров и в зависимости от конкретной хозяйственной ситуации, констатирует Минфин.

Между тем, есть письмо Минфина от 29.11.2011 № 03-03-06/1/786, по которому плата за фактический простой номера в гостинице это – неустойка или штраф, включаемый в состав внереализационных расходов.

А раз это неустойка, то НДС не будет.

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