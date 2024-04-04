❌ Минфин: за пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

С семенами подсолнуха и кукурузы недавно решили проблему с НДС – прописали в НК право на ставку 10%. Но теперь возник вопрос по пшенице и ячменю. И снова Минфин выступает против.

Есть перечень продовольственных товаров для НДС 10%. Там есть пшеница. Компания выращивает ее, продает в пищевых целях, а некоторую часть оставляет для посева себе или продает как семена. Из этих семян растят новую пшеницу, из которой делают муку, которую едят.

В перечне для НДС 10% нет исключений для семян, которые не едят.

Более того, в этом продовольственном перечне есть и вовсе несъедобные товары, по которым можно применять ставку 10%. Например – рассада ягодных культур.

Компания, сделавшая запрос, выразила надежду, что по пшенице для посева можно применять ставку НДС 10%. Но Минфин в письме от 31.01.2024 № 03-07-07/7581 говорит, что ставка будет 20%.

Ведомство указывает на решение Верховного суда, по которому ранее ставку НДС 10% запретили для семян кукурузы и подсолнечника.

Позже в НК внесли поправки, разрешающие НДС 10% для этих семян, которые не идут в пищу. Но другие семена, в том числе пшеницы, остались за бортом этой налоговой льготы. По ним ставка НДС 20%.