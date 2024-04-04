❌ Минфин: за пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

Есть перечень продовольственных товаров для НДС 10%. Там есть пшеница. Компания выращивает ее, продает в пищевых целях, а некоторую часть оставляет для посева себе или продает как семена. Из этих семян растят новую пшеницу, из которой делают муку, которую едят.
В перечне для НДС 10% нет исключений для семян, которые не едят.
Более того, в этом продовольственном перечне есть и вовсе несъедобные товары, по которым можно применять ставку 10%. Например – рассада ягодных культур.
Компания, сделавшая запрос, выразила надежду, что по пшенице для посева можно применять ставку НДС 10%. Но Минфин в письме от 31.01.2024 № 03-07-07/7581 говорит, что ставка будет 20%.
Ведомство указывает на решение Верховного суда, по которому ранее ставку НДС 10% запретили для семян кукурузы и подсолнечника.
Позже в НК внесли поправки, разрешающие НДС 10% для этих семян, которые не идут в пищу. Но другие семена, в том числе пшеницы, остались за бортом этой налоговой льготы. По ним ставка НДС 20%.
Комментарии4
А может, она съедобная, только мы не умеем ее готовить?..🤔
😁
Логики вообще нет.
Совершенно точно несъедобная рассада, которую можно только сажать, но не есть - это продовольствие, а семена пшеницы, которые можно и сажать, и есть - это не продовольствие
лыко-мочало. Это комедия, я считаю 😂
Это напоминает ситуацию с фиксами военных пенсионеров. Сначала освободили адвокатов. ИП прифигели и тоже пошли в Конституционный суд. И только когда уже и ИП дошли, освободили всех - и нотариусов, и арбитражных
Также видимо с семенами. Сначала были семечки и кукуруза. Потом стала возмущаться пшеница и ячмень.
Ждем, когда примут поправки в целом по всем семенам, а не по каждой семечке, как сделали сейчас.
Чем подсолнух лучше пшеницы?
Почему семечки и кукуруза важнее муки?
Что вообще происходит? Почему бизнес не может применять перечень №908, где черным по белому вписана пшеница. Также как там были вписаны подсолнухи и кукуруза.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно (с)
Вкуснее в необработанном виде и красивей 😂