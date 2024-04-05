Кадровые документы

Роструд дал разъяснения по заполнению штатного расписания Т-3

Недавно Роструд давал разъяснение, что два бухгалтера по 0,5 ставки не могут занимать одну должность по штатному расписанию. Это разъяснение вызвало недоумение кадровиков, и пошли новые вопросы в адрес Роструда.
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Рассказываем, что ответил Роструд.

Установлены ли в законодательстве обязательные требования к штатному расписанию?

Требования к штатному расписанию законом не установлены.

Какую форму ШР использовать?

Работодатель может использовать унифицированную форму Т-3, но это его право, а не обязанность. 

Что указывают в ШР?

В штатном расписании указывается не количество человек, а количество штатных единиц. Поэтому количество принятых работников может не совпадать с количеством штатных единиц. 

Можно ли принять на одну должность «бухгалтер» двух человек, каждого на 0,5 ставки? 

Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут, поскольку если один работник принят на 0,5 ставки, то должность по штатному расписанию считается заполненной. Поэтому если требуется принять еще одного работника, то надо внести изменение в штатное расписание.

Что значит — должность по штатному расписанию «считается заполненной»?

Заполнение должности означает, что на нее нельзя принять еще одного работника.

Кстати, недавно московская ГИТ поясняла, что в ТК нет запрета в приеме на одну штатную единицу 2-х и более работников на условиях неполного рабочего времени.

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Комментарии

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  • ulyanafitness

    "Требования к штатному расписанию законом не установлены", но при этом "Два работника занять по 0,5 ставки каждый не смогут". Интересно, кто пришел к такому умозаключению? На основании чего? Ведь требования не установлены.

  • indiebeer
    Руководитель

    Принять нельзя, потому что "считается заполненной". А считается заполненной потому что "принять нельзя". Л-логика!

  • бух2007

    Роструд взбаламутил народ, и делают вид, что они тут ни причем))

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