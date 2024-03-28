На одну штатную единицу можно принять двух полставочников

Ранее Роструд заявлял, что одну должность не могут делить между собой два человека по полставки каждый, должно быть 2 должности. Теперь поступили новые вводные.

Разъяснение дала московская ГИТ в письме от 14.03.2024 № ПГ/03298/10-8505-ОБ/1072.

Неполное рабочее время можно установить сотруднику как сразу при приеме, так и потом в процессе работы. Оплата при этом идет пропорционально отработанному времени.

Трудовым законодательством прямого запрета в приеме на одну штатную единицу 2-х и более работников на условиях неполного рабочего времени не установлено.

Между тем ранее Роструд высказывал мнение, что 2 бухгалтера не могут делить одну должность на двоих, и 1 штатная единица – это 1 человек, а не 2 человека по 0,5 ставки.