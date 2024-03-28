На одну штатную единицу можно принять двух полставочников

Разъяснение дала московская ГИТ в письме от 14.03.2024 № ПГ/03298/10-8505-ОБ/1072.
Неполное рабочее время можно установить сотруднику как сразу при приеме, так и потом в процессе работы. Оплата при этом идет пропорционально отработанному времени.
Трудовым законодательством прямого запрета в приеме на одну штатную единицу 2-х и более работников на условиях неполного рабочего времени не установлено.
Между тем ранее Роструд высказывал мнение, что 2 бухгалтера не могут делить одну должность на двоих, и 1 штатная единица – это 1 человек, а не 2 человека по 0,5 ставки.
Комментарии4
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука. (с)
Так и живём по басням И.А. Крылова
Если честно то как они уже достали.
Только путают. Сами видимо не знают как правильно или ответ зависит от того с какой ноги встал утром отвечающий.
по факту в ТК нет запрета, значит можно
Да и само ШР в ТК упоминается вскользь, без подробностей по его составлению.
Значит можно по одной строке ШР принимать несколько человек.
Почему Роструд вдруг решил, что это нельзя - непонятно