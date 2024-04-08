Сотрудник может получать зарплату на счет в любом банке. У вас так?

Зарплатное рабство запрещено. По норме ТК зарплата переводится в банк, указанный в заявлении работника.

При этом работник вправе заменить банк, подав заявление не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Однако на практике нередко работники, желающие сменить банк, получают отказ от бухгалтера. Подобные жалобы поступают в Роструд.

Сотрудникам либо вообще не дают выбора, либо дают выбирать из двух банков, с которыми сотрудничает фирма.

А как у вас в компании обстоят дела с выплатой зарплаты? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Сотрудники вашей компании сами выбирают банк для перечисления зарплаты? Анонимный опрос Да. Переводим зарплату каждому персонально в выбранный им банк Нет. У нас зарплатный проект и зарплата идет только в один банк У нас зарплатный проект, но некоторым платим зарплату через выбранный ими банк Мы платим зарплату наличными Проголосовал 1 человек

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