Сотрудник может получать зарплату на счет в любом банке. У вас так?

При этом работник вправе заменить банк, подав заявление не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.
Однако на практике нередко работники, желающие сменить банк, получают отказ от бухгалтера. Подобные жалобы поступают в Роструд.
Сотрудникам либо вообще не дают выбора, либо дают выбирать из двух банков, с которыми сотрудничает фирма.
А как у вас в компании обстоят дела с выплатой зарплаты? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Сотрудники вашей компании сами выбирают банк для перечисления зарплаты?
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