В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

С 1 апреля 2024 года в НК введены новые основания для штрафов.

Первый — для компаний, который платят налог на прибыль как налоговые агенты. По новой редакции п. 1 ст. 119 НК несдача налоговой декларации, расчета выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов влечет штраф 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или неполный месяц со дня сдачи отчетности, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Второй — за недостоверные сведения, поданные в ИФНС на оформление социальных вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке, компанию или ИП, которые оказывали соответствующие услуги, оштрафуют на 20% от налогового вычета, полученного в таком порядке на основании недостоверных документов, поданных бухгалтерией.