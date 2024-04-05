🍷 Суд национализировал все активы крупнейшего производителя вина в России

По иску Генпрокуратуры челябинский арбитражный суд взыскал в счет неосновательного обогащения владельцев бизнеса 105 млрд рублей в виде 100% их долей в нескольких компаниях.

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела № А76-8446/2024 по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей:

ООО «Кубань-Вино»;

ООО «Агрофирма «Южная»;

ООО «Агрофирма «Ариант»;

ООО «ЦПИ - Ариант»;

ООО «Катав-Ивановский литейный завод»

Тем самым взыскано неосновательное обогащение в сумме 105 миллиардов (!) рублей.

Об этом говорит сообщество суда Вконтакте.

Группа компаний «Ариант» — крупнейший в России производитель вин. Принадлежит семье экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова и аффилированной с ним группе лиц — Аристовым и Кретовым. Ранее в пользу государства изъяли заводы ЧЭМК.

Аристов и Антипов вели совместный бизнес с конца 1980-х. В 2020-м они разделили активы: Аристову достались сельхозактивы группы, а Антипову — металлургические.

Управляющий акционер ГК «Ариант» Александр Кретов говорил РБК, что группа сотрудничает с правоохранительными органами и собирает документы для разрешения ситуации. Заводы работают, выпуск продукции, отгрузки, все производственные процессы идут согласно планам. Финансовые обязательства перед работниками выполняются в полном объеме.