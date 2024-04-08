Общество

❗ Путин подписал ряд важных законов

6 апреля президент подписал федеральные законы с изменениями в Трудовой кодекс по увольнению, штрафам за спам-звонки и рекламу кредитов и займов без их полной стоимости, а также кредитным каникулам.
54 35

6 апреля вступил в силу закон с изменения в ТК о запрете увольнять в течение 1 года по инициативе работодателя сотрудницу (сотрудника), муж (жена) которой погиб в ходе СВО или вообще боевых действий.

Также Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Ранее мы писали об этом здесь.

Штрафы за нарушения в рекламе кредита или займа стали в 2 раза выше: для юрлиц — от 600 000 до 1,6 млн рублей.

За распространение рекламы через смс или звонки без согласия абонента верхний порог штрафа для юрлиц — 1 млн рублей, для должностных лиц —100 000 рублей.

Еще президент подписал закон об освобождении участников СВО, призванных по мобилизации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Про это мы говорили тут. На ипотеку льгота не распространяется.

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Разминка перед майскими

Лето приближается — пора расчехлять шампуры! Но, так как в столице с пикниками все строго, я сделала первый шашлык в духовке.

Что ест бухгалтер. Разминка перед майскими
13

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

❗ Путин подписал ряд важных законов

6 апреля президент подписал федеральные законы с изменениями в Трудовой кодекс по увольнению, штрафам за спам-звонки и рекламу кредитов и займов без их полной стоимости, а также кредитным каникулам.

54
Экономика России

Назван «главный драйвер» роста производства в России

По словам Мишустина, по итогам 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы.

1
167

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

На банки принажмут, чтобы больше инвестировали внутри страны

В ходе ежегодного отчета в Госдуме зам. руководителя фракции КПРФ спросил Мишустина: какие меры видит правительство, чтобы через изменения Налогового кодекса не понудить, а заинтересовать банкиров «все‑таки перестать быть рантье, а стать главным инвестором страны».

184
igotosochi
Инвестиции

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль притаился, крипта потихоньку откатывается и готовится в новым штурмам. К новым штурмам готовится и московская первичка, эксперты говорят, что цены взлетят на 20%! Начинается дивидендный сезон, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
27
Красный уголок бухгалтера

Можно ли перенести уплаченные взносы ИП УСН на следующий квартал?

Добрый день. ИП УСН (доходы–расходы). Подскажите, пожалуйста, можно ли уплаченные взносы 1% в июле 2023 г., учесть в расходах не в 3 квартале 2023 г. (не хочется уведомление по авансам УСН переделывать), а в 4 квартале 2023 г.?

2
44

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Такском
Взносы на травматизм

Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году

Ежегодно СФР устанавливает индивидуально каждому из страхователей тариф по взносам на случай профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Чтобы тариф соответствовал основному виду бизнеса компании и не оказался завышенным, преобладающий вид деятельности необходимо подтверждать. Рассказываем, как это сделать в 2024 году.

Как подтвердить основной вид деятельности в 2024 году
1 тыс.
Экономика России

Во всех нацпарках будет экологический туризм: что в него входит

Перед правительством поставлена задача создать во всех национальных парках России инфраструктуру для экологического туризма, в том числе для посещения таких парков детьми.

340
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Верховный суд рассмотрел вопрос о значении решений судов по гражданским спорам между контрагентами для легализации налоговых последствий сделок

Спор о преюдициальном влиянии решения суда по гражданско-правовому спору на налоговый спор и налоговые последствия. Обзор.

133
Налоги, взносы, пошлины

В апреле налоги можно заплатить не в конце месяца, а позже: какие именно и когда

Очередной основной срок уплаты налогов – 28 апреля. Но это выходной день, поэтому срок переносится на 2 мая.

803
ПрощеБизнес
Охрана труда

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании

Электробезопасность — один из основных разделов системы охраны труда. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны контролировать, чтобы требования электробезопасности и инструкции по охране труда неукоснительно соблюдались. Нарушение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании
572
Проверки

🔄 Не для всех проверки заменят на профилактические мероприятия: от чего зависит

Правительство к 1 января 2025 года должно завершить переход от временных ограничений на контрольно-надзорную деятельность к применению системы оценки и управления рисками при проведении контрольных и надзорных мероприятий.

374

Разборы законов

1 239
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Полезные Сервисы
Интервью

Кому и зачем размещаться на маркетплейсах? Интервью с маркетологом Семеном Захтаренко

Если у вас есть свое производство и вы считаете, что пора открывать свой интернет-магазин, то советуем прочитать сначала эту статью. Возможно, вы пересмотрите свое решение и присоединитесь к маркетплейсам. 

Кому и зачем размещаться на маркетплейсах? Интервью с маркетологом Семеном Захтаренко
72
Воинский учет

💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

Президент подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Расскажем, как действовать, если сотрудник призывного возраста сообщил, что его вызывают в военкомат, или повестка пришла на адрес компании.

640
Экономика России

Назван один из сильнейших секторов российской экономики

Мишустин признал агропромышленный комплекс России наиболее сильным сектором экономики.

320
Красный уголок бухгалтера

Как настроить складской учет в программе 1С для ООО и ИП?

Добрый день, коллеги! Подскажите кто работает с оптовой торговлей+производство с группой компаний (ООО на ОСНО и ИП на УСН) как организован складской учет, в какой программе работаете? У нас были ИП, создали ООО и возник вопрос с учетом склада и как все это воедино собрать и скомпоновать с 1С.

12
197
Расходы по налогу на прибыль

🚗 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза

Размер компенсации за использование личного автомобиля сотрудников в служебных целях теперь составляет 2400 рублей. Раньше – 1200 руб.

346
Экономика России

После НИОКР инновации в России активно внедряют

В 2023 году выполнено около 20 000 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

224

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 11
130

Интересные материалы

Красный уголок бухгалтера

Как правильно отразить пополнение ЕНС в 2023 году?

Добрый день. Каким документом отразить пополнение ЕНС в 2023 г.? Какой был аналог документа корректировка ЕНС с 2024 г., операцией вручную? Объясню. В течение года закидывали на фиксированные сверх предела. В 2024 пересчитали фиксированные по тарифу, военный пенсионер. Как лучше провести эти перечисления, чтобы 69.06.5 закрылся, а переплата пошла на УСН?

2
163