❗ Путин подписал ряд важных законов

6 апреля президент подписал федеральные законы с изменениями в Трудовой кодекс по увольнению, штрафам за спам-звонки и рекламу кредитов и займов без их полной стоимости, а также кредитным каникулам.

6 апреля вступил в силу закон с изменения в ТК о запрете увольнять в течение 1 года по инициативе работодателя сотрудницу (сотрудника), муж (жена) которой погиб в ходе СВО или вообще боевых действий.

Также Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. Ранее мы писали об этом здесь.

Штрафы за нарушения в рекламе кредита или займа стали в 2 раза выше: для юрлиц — от 600 000 до 1,6 млн рублей. За распространение рекламы через смс или звонки без согласия абонента верхний порог штрафа для юрлиц — 1 млн рублей, для должностных лиц —100 000 рублей.

Еще президент подписал закон об освобождении участников СВО, призванных по мобилизации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Про это мы говорили тут. На ипотеку льгота не распространяется.