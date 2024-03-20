За спам-рекламу компании заплатят штраф до 1 млн рублей

Власти увеличат размер наказания за рекламные звонки, спам в смс-сообщениях и навязчивую рекламу по электронной почте без согласия получателей.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за спам по телефону, e-mail и в смс-сообщениях. Третье чтение могут провести уже завтра, 20 марта.

В июле 2023 года брянская областная дума внесла законопроект, по которому за рекламные сообщения без предварительного согласия получателей компании заплатят штраф от 300 000 до 1 млн рублей. Физическим лицам грозит административное наказание от 10 000 до 20 000 рублей, а должностным лицам — от 20 000 до 100 000 рублей.

То есть, если кто-то использует робота или спам-бота, то автоматически нарушает закон, если робот дозвонился до абонента. По сути, это первый закон против роботов и их хозяев, — сказал «RG.RU» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Также законопроект предусматривает ужесточение ответственности для микрофинансовых организаций, которые предоставляют не всю информацию об условиях займа. Сейчас за это МФО могут получить штраф до 800 000 рублей, а когда документ вступит в силу, то наказание для организаций будет от 600 000 до 1,6 млн рублей, а для должностных лиц — от 40 000 до 100 000 рублей.