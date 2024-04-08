Уведомление по ЕНП

Если не уплатить аванс по УСН, будут пени независимо от факта сдачи уведомления

Если срок уплаты аванса по УСН уже вот-вот наступит, а денег пока нет, за просрочку будут пени. Причем если не уплатить аванс и сдать уведомление – будут пени, а если не уплатить аванс и не сдать – тоже будут.
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Рассуждение по этому поводу ведут подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, на 2024 год продлили мораторий на пени за несдачу уведомления.

Когда пени будут, смотрите в нашей таблице.

Ситуация

Пени

Налог уплачен, уведомление сдано

Пеней не будет

Налог уплачен, уведомление не сдано

Пеней не будет

Налог не уплачен, уведомление сдано

Будут пени

Налог не уплачен, уведомление не сдано

Будут пени

Таким образом, в ситуации, когда налог не уплачен, размер пеней не зависит от факта сдачи уведомления. Штрафы за несдачу уведомлений налоговики пока не выписывают, хотя формально могут это делать – на 200 рубktq по статье 126 НК.

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Комментарии

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  • indiebeer
    Руководитель

    А что такуое "налог уплачен"? Списан с ЕНС? И как это сделать без уведомления?

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