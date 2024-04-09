С июля полицейские начнут блокировать подозрительные операции и отключать от дистанционного обслуживания

В рамках выступления министра внутренних дел Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, он сообщил, что выявлено свыше 100 000 лиц, совершивших IT-преступления.

На 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида, почти на треть – доказанных фактов такой деятельности в организованных формах.

Учитывая масштабы проблемы и существенные размеры ущерба, МВД в тесном взаимодействии с иными правоохранительными органами, Центробанком, Минцифры, кредитными и финансовыми организациями работает над дальнейшим совершенствованием противодействия этим криминальным проявлениям.

В июле 2024 года вступает в силу подготовленный при участии МВД закон, предусматривающий временную блокировку подозрительных операций, а также отключение от дистанционного обслуживания мошенников при наличии соответствующей информации от компетентных органов. В случае неисполнения требований банки будут возмещать убытки пострадавшим клиентам.

Еще одним нормативным актом закреплена возможность конфискации имущества, полученного в ходе неправомерного доступа к компьютерной информации.

Этот комплекс правовых, профилактических и оперативных мер должен последовательно повысить эффективность борьбы с киберпреступностью.