Работник продуктового магазина убедила покупательницу не переводить деньги мошенникам

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Спасский» обратилась сотрудница магазина, которая сообщила, что у них в торговом зале находится пожилая женщина с крупной суммой денег. Пенсионерка стоит у банкомата и пытается перевести денежные средства, разговаривая с кем-то по телефону.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия.

Установлено, что на телефон 80-летней пенсионерки стали поступать звонки. Звонивший мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что во избежание хищения денежных средств с ее сберегательного счета необходимо снять 300 000 рублей и перевести их на «безопасный счет». Женщина, испугавшись за свои сбережения, стала следовать инструкциям неизвестного. Так, по указаниям лже-сотрудников банка, она сняла деньги и направилась в продуктовый магазин к банкомату. Все действия пенсионерки мужчина контролировал по телефону, давал инструкции и указания.

У банкомата к пенсионерке подошла контролер магазина и предположила, что, вероятно, ее пытаются обмануть мошенники. После этого женщина вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц, пытавшихся похитить деньги.

О таком инциденте сообщило МВД.