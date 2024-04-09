💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

Что должны знать все селлеры маркетплейсов, которые ведут учет без бухгалтера

Нередко начинающие селлеры пренебрегают предварительной подготовкой и недостаточно внимательно относятся к бухгалтерским тонкостям. Такой подход почти всегда приводит к нулевой прибыли или даже к убыткам. Что селлеры чаще всего делают не так при выходе на маркетплейсы и как избежать неприятностей, подробно разобрали в статье.