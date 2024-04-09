💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

Об этом сообщает ФНС.
За время эксперимента с 2019 года самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей.
Сумма среднего чека сейчас – 1904 рубля. С 2019 года он вырос на 70%.
Популярные направления деятельности самозанятых:
услуги такси;
сфера красоты;
перевозка грузов;
сдача в аренду квартир;
ремонтные услуги;
маркетинговые услуги;
продажа продукции собственного производства;
репетиторство.
Больше всего зарабатывают самозанятые, которые работают в сферах ремонтных услуг, IT, маркетинга и реклама, сдают в аренду квартиры, перевозят грузы.
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