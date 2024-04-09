Информационные технологии

У отелей и гостиниц будут цифровые паспорта

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщил, что в России будут созданы цифровые паспорта средств размещения.
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Благодаря им туристы смогут получить достоверную информацию об отелях и оставить обратную связь.

Цифровой паспорт средства размещения — это история с ожиданиями. Люди порой из Владивостока едут в Крым и думают, что будет бассейн в гостинице, приезжают, а его нет. Должен быть стандарт — если люди едут в «тройку» или в «четверку», они знают, что там будет. Для них это наглядно видно. Они приезжают и получают то, что им обещали, — сказал Скрыпник.

Цифровой паспорт будет содержать сведения, подтвержденные при классификации: категорию (количество звезд), вид отеля, его номерной фонд, услуги, цифровые копии документов, адрес, юридические данные, сайт и контакты.

Кроме того, в паспорт планируют включить информацию:

  • о наличии услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья;

  • что в обязательном порядке будет в выбранном номере;

  • минимальном обязательном наборе услуг;

  • дополнительных услугах;

  • отличительных признаках гостиницы.

Пользователи смогут оставить обратную связь о работе отеля, прочитать отзывы о гостинице и поучаствовать в опросах.

Ранее мы сообщали о введении невозвратных тарифов в местах размещения.

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Информационные технологии

У отелей и гостиниц будут цифровые паспорта

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщил, что в России будут созданы цифровые паспорта средств размещения.

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