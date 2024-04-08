Бухгалтеры ругают 6-НДФЛ

С отчета за 1 квартал применяется новая форма 6-НДФЛ, в которой в разделе 1 – шесть сроков уплаты, и аналогично в разделе 2 – шесть сроков удержания.

Сдавать 6-НДФЛ надо по форме из приказа ФНС, который вступит в силу только 9 апреля. Но принимают такой отчет уже сейчас.

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Обсуждая разъяснения ФНС о том, по какой форме сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал, бухгалтеры сетуют, что с НДФЛ все стало намного сложнее.

Причем коллеги отмечают, что новая форма не такая и сложная. Больше проблем с двумя уведомлениями и двумя уплатами.

У кого-то есть трудности с заполнением этого отчета, у кого-то – нет.

А какие впечатления у вас от новой формы 6-НДФЛ?

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