Бухгалтеры ругают 6-НДФЛ

Сдавать 6-НДФЛ надо по форме из приказа ФНС, который вступит в силу только 9 апреля. Но принимают такой отчет уже сейчас.
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Обсуждая разъяснения ФНС о том, по какой форме сдавать 6-НДФЛ за 1 квартал, бухгалтеры сетуют, что с НДФЛ все стало намного сложнее.
Причем коллеги отмечают, что новая форма не такая и сложная. Больше проблем с двумя уведомлениями и двумя уплатами.
У кого-то есть трудности с заполнением этого отчета, у кого-то – нет.
А какие впечатления у вас от новой формы 6-НДФЛ?
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Легко ли вам далось заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал 2024?
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Комментарии1
Вообще-то новая 6-НДФЛ стала еще проще в плане сроков. Там и с переходящими выплатами вроде никакой возни уже нет.