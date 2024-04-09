На рынке накопительных счетов в России наблюдается рост процентной ставки

Большинство участников рынка держат ставку по накопительным счетам заметно ниже ключевой, а большими процентами стараются привлекать деньги клиентов в менее гибкий продукт — депозиты.

Яндекс с «Сейвами» преодолел (https://bank.yandex.ru/pay/savings) рубеж в 17% по промоставке в накопительных счетах. Дополнительно к высокой ставке идёт ежедневная выплата процентов.

Другие банки тоже стараются не отставать: