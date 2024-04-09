На рынке накопительных счетов в России наблюдается рост процентной ставки

Яндекс с «Сейвами» преодолел (https://bank.yandex.ru/pay/savings) рубеж в 17% по промоставке в накопительных счетах. Дополнительно к высокой ставке идёт ежедневная выплата процентов.
Другие банки тоже стараются не отставать:
Накопительный счёт Газпромбанка (https://www.gazprombank.ru/accounts/save-easy/): до 16,5%. Базовая ставка с четвёртого месяца 12% тем, кто получает зарплату или пенсию в ВТБ и 10% всем клиентам.
ВТБ-счёт (https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta/vtb-schet/): до 16%. С третьего месяца 10,5% для абонентов «ГПБ Мобайл», 10,3% для зарплатных, 10% для всех с 3 месяца.
Альфа-счёт (https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa-vklad/max/): до 16%. Базовая ставка варьируется от 14%-4% процентов годовых в зависимости от условий.
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