Эксперт юрфака МГУ не углядел в Аязе Шабутдинове мошенника

Как сообщает BAZA, защита привлекла доктора юридических наук Павла Яни, чтобы тот оценил, было ли в действиях инфобизнесмена мошенничество. Напомним, что по версии следствия Шабутдинов обманывал своих клиентов, обещая им выход на высокий доход после прохождения обучения.

Яни заключил, что в действиях Аяза Шабутдинова не было ничего мошеннического. Курсы "Like Центра" направлены на развитие предпринимательских навыков. Бизнес — рисковая деятельность (по законодательному определению), поэтому никакие знания, умения и навыки не гарантируют бизнесмену успех. Следовательно, качество образовательных услуг в бизнес-обучении нельзя определять по результатам студентов.

Адвокат Шабутдинова Дмитрий Григориади считает, что это заключение должно стать одним из ключевых доводов защиты.

Аналогичные доводы, но не в юридической плоскости, а в публичной дискуссии приводил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он утверждал, что в деле не было ничего об уклонении инфобизнесмена от налогов. Речь шла исключительно об обвинениях студентов, которые рассчитывали, купив курс, заработать миллионы. Титов упомянул и заслуги Шабутдинова, в частности — создание предпринимательского сообщества на базе "Like Центра".

Сам Шабутдинов пока находится в СИЗО. Сейчас мера пресечения назначена на срок до 16 апреля 2024 года.