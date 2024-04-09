Трудовое право

🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

Последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.
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Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

В 2024 году будет такой перенос выходных дней:

  • с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

  • с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

  • с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

  • с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

  • с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Подробный производственный календарь на 2024 год смотрите здесь.

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Малый и средний бизнес

Где МСП могут получить «зонтичные» поручительства во II кв. 2024: список банков

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что не менее 120 млрд рублей смогут получить малые и средние предприятия во II квартале 2024 года под «зонтичные» поручительства.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Белая Бухгалтерия
ВЭД

Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы

Рано или поздно любой селлер, который хочет масштабироваться и выходить на большие обороты, уходит в прямые и официальные закупки товаров из других стран. А бухгалтеру приходится глубоко вникать в учет импортных операций. В статье собрали особенности внешнеэкономической деятельности при реализации импортных товаров, расписали проводки и дали практические рекомендации.

Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы
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Интеллектуальные права

Резко возросло количество договоров на франшизы

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что в 1,5 раза за последние 5 лет увеличилось количество договоров коммерческой концессии, или франчайзинга.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетплейсы

Для продавцов и агрегаторов с 1 сентября 2024 года введут новую обязанность

В начале апреля Госдума начала рассматривать депутатский законопроект с изменениями в закон о защите прав потребителей в части проверки качества товаров маркетплейсов.

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Воинский учет

До 2026 года все военкоматы оснастят цифровым оборудованием

По госконтракту с Минобороны компания «Воентелеком» до конца 2025 года оснастит цифровым телекоммуникационным оборудованием все военкоматы.

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Наталья Горячая
НДФЛ

С 2024 года не действует освобождение от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах

Доходом физлица, полученным в виде материальной выгоды, в частности, является материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами, переданными от организаций или ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовое право

🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

Последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.

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Консоль.Про
Трудовые отношения

Отличие трудового договора от гражданско-правового

С физическим лицом работодатель может заключить два вида договоров: гражданско-правовой и трудовой. Разберем, чем два этих договора отличаются друг от друга, в каких случаях оформляется трудовой, а в каких случаях гражданско-правовой договор.

Отличие трудового договора от гражданско-правового
16,4 тыс.
Банки

В 2024 году банки могут установить новый рекорд по прибыли

Российские банки в этом году могут поставить рекорд и заработать до 3,5 трлн рублей чистой прибыли.

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Кадры

Новая проблема: кадры из кафе и ресторанов повально уходят в курьеры

Общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов сообщил, что ресторанный бизнес столкнулся с проблемой ухода специалистов в курьеры.

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Декретный отпуск

В Москве почти 8 тысяч мужчин сидят в отпуске по уходу за ребенком

Уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама малыша, но и папа или другие родственники. В частности, в Москве и области таким правом воспользовались 7,9 тысяч пап.

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ОneТwoТrip для бизнеса
Корпоративные карты

Какой картой расплачиваться в командировке: корпоративной или личной

У сотрудника, направляющегося в деловую поездку, может быть с собой несколько карт: не только корпоративная, но и личная. Разбираемся вместе с сервисом для планирования командировок «OneTwoTrip для бизнеса», есть ли разница, какой оплачивать расходы, связанные с работой, и в чем вообще различия между этими картами.

Какой картой расплачиваться в командировке: корпоративной или личной
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Цифровой рубль

Цитата дня. Про цифровой рубль

Эльвира Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля.

Цитата дня. Про цифровой рубль
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Мегамаркет
Маркетплейсы

Мегамаркет: 5 способов продвижения товаров на маркетплейсе

По информации «Мегамаркета», в первом полугодии 2023 продавцы на маркетплейсе стали чаще использовать рекламные инструменты, чем в аналогичном периоде 2022. Разбираемся, какие способы продвижения наиболее актуальны и эффективны.

Мегамаркет: 5 способов продвижения товаров на маркетплейсе
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Трудовое право

Многодетным родителям разрешат работать меньше за те же деньги

Сотрудники, которые являются родителями в многодетной семье, смогут получить новую трудовую льготу – право на сокращенную неделю.

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Платформа ОФД
Социальные пособия

Проактивные выплаты от СФР: что это и как с ними работать

С 2022 года Социальный фонд России перешел на проактивную схему выплаты пособий. Разбираемся, как происходит проактивное назначение пособий, и как теперь работать с СФР.

Проактивные выплаты от СФР: что это и как с ними работать
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Бухгалтерское Дело
Аутсорсинг

Сколько недополучает ваша бухгалтерская компания?

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг.

Сколько недополучает ваша бухгалтерская компания?
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Цифровой рубль

Набиуллина назвала сроки начала массового использования цифрового рубля

Выступая в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала сроки перехода к массовому использованию цифрового рубля.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Отмена карт «МИР» и разоблачение нейроиндийцев Amazon

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: скандал с заменой денежной массы в РФ на вермишельную массу, налоговая рассказала что знает о зарубежных счетах россиян, греки проверяют сделки за наличность, что будет с госдолгом США, а также хорошая память у Incognito-режима гугловского браузера.

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УСН

ИП на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%

ИП-работодатели уменьшают налог по УСН «доходы» на взносы только на 50%, а для ИП без работников такого ограничения нет — можно уменьшать налог вплоть до нуля.

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