🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.
В 2024 году будет такой перенос выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 10 мая;
с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;
с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;
с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
Подробный производственный календарь на 2024 год смотрите здесь.
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Комментарии3
два дурацких перерыва между праздниками, одна езда с дач на работу получится((
Коллеги, спасибо, забрала в закладки. Вечно забываю
Вот честно, лучше бы январские с перерывами сделали, а майские - целиком.