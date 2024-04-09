🚩 Как работаем и отдыхаем в мае

Последняя рабочая неделя апреля будет длинной, но зато за ней – череда майских праздников.

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

В 2024 году будет такой перенос выходных дней:

с субботы 6 января на пятницу 10 мая ;

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля ;

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля ;

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Подробный производственный календарь на 2024 год смотрите здесь.

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