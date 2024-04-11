До 2026 года все военкоматы оснастят цифровым оборудованием

Сейчас такие цифровые технологии есть в 93% военных комиссариатов муниципальных образований.
Пользовательское оборудование позволяет:
рассматривать обращения граждан, поступившие на электронную почту военкомата;
получать информацию из открытых источников в интернете;
обмениваться информацией с учебными заведениями, органами власти;
вести документальный обмен сообщениями в системе ЭДО Минобороны.
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