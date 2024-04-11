До 2026 года все военкоматы оснастят цифровым оборудованием

По госконтракту с Минобороны компания «Воентелеком» до конца 2025 года оснастит цифровым телекоммуникационным оборудованием все военкоматы.

Сейчас такие цифровые технологии есть в 93% военных комиссариатов муниципальных образований.

Пользовательское оборудование позволяет:

рассматривать обращения граждан, поступившие на электронную почту военкомата;

получать информацию из открытых источников в интернете;

обмениваться информацией с учебными заведениями, органами власти;

вести документальный обмен сообщениями в системе ЭДО Минобороны.

Подробнее о том, как вести воинский учет по правилам 2024 года без ошибок и штрафов, вы узнаете на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С».

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 16 000 рублей.

Сегодня последний день акции!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.