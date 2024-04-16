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НДС

🍜 На какой зарплатный показатель равняться общепиту для льготы по НДС, если у Росстата еще нет данных

Общепит не платит НДС в 2024 году, если в 2023 году зарплата сотрудников была не менее региональной среднеотраслевой. Ориентируются на данные Росстата за 12 месяцев, если они есть. Если их нет – на данные за 9 месяцев.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-07-07/12295.

Подробно условия по зарплате для льготы по НДС в общепите мы разбирали здесь.

Среднюю зарплату за 12 месяцев в компании сравнивают со средней в отрасли, которую берут с сайта Росстата.

Если на начало года Росстат не опубликовал данные за 12 месяцев, то надо брать данные за 9 месяцев.

Сравнивать с этим показателем надо свою зарплату – или за 9 месяцев, или за 12. Учитывают наибольший показатель из этих двух.

Например, средняя в отрасли за 9 месяцев – 30 тыс. руб. В компании средняя за 9 месяцев – 29 тыс., за год – 35 тыс.

Наибольшее значение – 35 тыс. руб. Это больше, чем 30 тыс., поэтому право на льготу по НДС есть.

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НДС

🍜 На какой зарплатный показатель равняться общепиту для льготы по НДС, если у Росстата еще нет данных

Общепит не платит НДС в 2024 году, если в 2023 году зарплата сотрудников была не менее региональной среднеотраслевой. Ориентируются на данные Росстата за 12 месяцев, если они есть. Если их нет – на данные за 9 месяцев.

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