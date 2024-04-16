🍜 На какой зарплатный показатель равняться общепиту для льготы по НДС, если у Росстата еще нет данных

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-07-07/12295.
Подробно условия по зарплате для льготы по НДС в общепите мы разбирали здесь.
Среднюю зарплату за 12 месяцев в компании сравнивают со средней в отрасли, которую берут с сайта Росстата.
Если на начало года Росстат не опубликовал данные за 12 месяцев, то надо брать данные за 9 месяцев.
Сравнивать с этим показателем надо свою зарплату – или за 9 месяцев, или за 12. Учитывают наибольший показатель из этих двух.
Например, средняя в отрасли за 9 месяцев – 30 тыс. руб. В компании средняя за 9 месяцев – 29 тыс., за год – 35 тыс.
Наибольшее значение – 35 тыс. руб. Это больше, чем 30 тыс., поэтому право на льготу по НДС есть.
Начать дискуссию